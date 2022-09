Fêtes de Wallonie : 59 interventions la nuit dernière, une affluence moindre

La zone de police Namur Capitale a dressé ce dimanche matin le bilan de la soirée du samedi des Wallos. 21 personnes ont fini au poste médical avancé. 59 interventions ont eu lieu dans la Corbeille. 3 arrestations administratives et 3 arrestations judiciaires ont eu lieu. Ces dernières concernent 2 dossiers de coups et 1 arrestation d’un individu pris en flagrant délit de vol dans un véhicule, alors que les arrestations administratives concernent 2 ivresses publiques et 1 trouble de l’ordre public. 11 faits de bagarres ou coups et un vol de véhicule sont répertoriés, tout comme un vol dans un véhicule et 4 faits de type "pick-pocket".

La zone de police commente : " L'affluence générale était moindre que vendredi soir ; certainement en lien avec la météo pluvieuse de ce samedi. La concentration du public a surtout été observée sur les Places St Aubain, Marché aux Légumes et Chanoine Descamps mais le passage y restait aisé. L'ambiance générale était festive et bon enfant. Quelques incidents ont eu lieu en fin de nuit : des dossiers de coups, principalement liés à une consommation excessive d'alcool.Un établissement HORECA a été verbalisé pour non-respect de l'obligation de servir dans des gobelets réutilisables et non-respect de l'heure de fermeture réglementaire.