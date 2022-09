Fêtes de Wallonie : une faible affluence ce dimanche

36 interventions ont eu lieu dans la Corbeille. 4 arrestations administratives ont eu lieu et 3 faits de coups et blessures ou bagarres ont été recensés

La zone de police Namur Capitale a relevé une faible affluence ce dimanche dans le cadre des Fêtes de Wallonie. "La concentration du public a surtout été observée sur les Places Chanoine Descamps, Marché aux Légumes et rue de l'Ouvrage mais le passage y restait aisé.Les arrestations administratives concernent 3 ivresses publiques et 1 trouble de l'ordre public.L'heure réglementaire de fermeture a été respectée par les tenanciers Horeca."

36 interventions ont eu lieu dans la Corbeille. 4 arrestations administratives ont eu lieu et 3 faits de coups et blessures ou bagarres ont été recensés, tout comme un vol de voiture et un vol de vélo.