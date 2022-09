La messe en wallon fait partie des incontournables des Fêtes de Wallonie, à Namur. Célébrée depuis 1952, elle a encore attiré la grande foule ce lundi matin dans une église Saint-Loup pleine à craquer. Evenement dans l'événement, il s'agissait du 70e anniversaire de la messe en wallon. "On a causé le wallon dans une église avant le français", a affirmé l'abbé Bernard Van Vynckt. "Ici, on a commencé en 1952. Le français dans une église a quant à lui été autorisé en 1964-1965."

Mais ce qu'attendait la majeure partie de l'assemblée était évidemment sa prise de position concernant des points d'actualité. L'abbé Van Vynckt s'est ainsi "attaqué" au Grognon, rebaptisé "La Confluence", et à ses "skétêus". "Les mauvaises langues, et j'en connais beaucoup ici, récrimineraient vite d'envoyer des fleurs au bourgmestre. Plusieurs de mes amis ont trouvé la place fort belle même si les Namurois ont dû attendre longtemps pour que le travail soit terminé. Un jour, il m'est venu la mauvaise idée d'aller retrouver un ami à Jambes, en empruntant l'Enjambée. Je fus presque projeté en Meuse par un "skéteû." Vous voyez ce que je veux dire : un jeune sur un skateboard. J'ai eu la chance de m'écarter à temps. Je ne suis pas sur, moi qui ne sais pas nager, qu'une Namourette soit passée à temps."

Seconde cible de l'abbé Van Vynckt, le président du parlement wallon Elio Di Rupo, lequel a interdit la venue de représentants de La louisianne (Etats-Unis) (Ndlr : depuis que cet état interdit à nouveau l'avortement). "Mès djins, dji n'comprind todi nin çu qui l'minisse-président Di Rupo a yeû èl tiesse. Douvint qu'il a èspêtchi l'Louwysyâne di v'nu fièster l'Walonîe avous nos-ôtes ? Vèyoz qui dit bin l'vraî don, li spot walon : "On baudèt qui faît à s'mode, c'èst l'mitan di s't-amougnî". Mayeûr ou Mossieû l'Gouverneur oudobin cor on-ôte, douvint qui v'navoz nin priyî l'Emmental ? Dji cause bin d'emmental, nin d'gruyère, savoez ! Avoz vèyu tos lès traus qu'i-gn-a co do costé dès Casernes ?" (Ndlr : Mes gens, je ne comprends toujours pas ce que le ministre président a eu dans la tête. D'où vient l'idée qu'il a eue d'empêcher la Lousianne de venir fêter la Wallonie avec nous ? Vous voyez qu'il dit vrai le proverbe wallon : "un âne qui fait à sa manière, c'est la moitié de sa nourriture." Maîeur ou monsieur le gouverneur, ou bien encore quelqu'un d'autre, pourquoi n'avez vous pas pris l'Emmental ? Avez-vous vu tous les trous qu'il y a du côté des Casernes ?)

L'abbé a également fait référence aux résultats d'une étude menée par des scientifiques d'Oxford, selon lesquels boire dix verres par semaines favoriserait Alzheimer. D'après les scientfiques de l'U Namur, il n'est nullement question d'Alzheimer. "Mins tot l'minme, mès djins, audjoûrdu, au djoû des Namurwès, i n'vos faut nin trop téter al botèye." (Ndlr : Mais tout de même, aujourd'huin il ne faut pas trop téter à la bouteille.")

Enfin, le contexte international lié à la guerre en Ukraine a été évoqué par le maître de cérémonie. Avec pour cible le président russe Vladimir Poutine. À son sujet, comme pour d'autre, l'abbé Van Vynckt a rappelé que "Li batche si r'tourne su l'pourcia. Ci serè vrai po Poutine, come po branmint d's-ôtes. "Ndlr : Le bac se retourne sur le cochon."