La gare de Jambes accueille Les Ateliers de la Bicyclette

Dans le cadre de son programme ​ La Vie en Gare, la SNCB avait lancé un appel à projets pour une partie du bâtiment de la gare de Jambes. Cet espace - affecté auparavant aux guichets - accueille depuis ce 15 septembre, Les Ateliers de la bicyclette, un espace entièrement dédié au vélo, sous la forme d'une coopérative, qui fera également office de lieu de rencontres et d'échanges entre férus de cyclisme. Les fondateurs étaient à la recherche de l'endroit idéal pour leurs Ateliers : quoi de mieux qu'une gare pour promouvoir la mobilité douce et la combinaison train + vélo ?

Aux Ateliers de la bicyclette, il sera à la fois possible de faire réparer son vélo, mais également d'en louer ou d'en acheter un, qu'il soit neuf ou reconditionné. Les Ateliers feront également office d'agence de voyages spécialisée dans les voyages à vélo et se veut aussi espace d'échanges d'expériences, d'histoires et de rêves autour du vélo entre amateurs de cyclisme.A travers son projet « La Vie en Gare », la SNCB encourage, en concertation avec les communes, le développement de projets locaux à finalité sociale, sociétale ou environnementale, dans le but de déployer des activités en gare qui répondent aux besoins des voyageurs et créent un lien avec l'environnement local, pour valoriser au mieux les espaces inutilisés.

Thomas Simon, fondateur des Ateliers de la bicyclette, explique : "Les Ateliers de la bicyclette est le rêve de passionnés du voyage vélo, qui souhaitent créer un lieu convivial et ouvert au sein d'une coopérative, pour les cyclistes et futurs cyclistes. Notre volonté est de créer un espace où on fait du lien et où on se sent bien autour du monde du vélo. Pour toutes ces raisons, lors de la recherche du lieu idéal, le rapprochement entre notre projet et Le projet la "Vie en gare" nous semblait prédestiné. Cyclistes ou curieuses et curieux, bienvenue à tou.te.s."

Par ailleurs, toujours pour son projet « La Vie en Gare », la SNCB vient de lancer un appel à candidatures afin de trouver des distributeurs de produits alimentaires locaux, principalement des fruits et légumes, pour des points de collecte dans une cinquantaine de gare, dont en gare de Jambes. Les riverains et les voyageurs pourront ainsi venir chercher leur commande - préalablement commandée en ligne - après le travail, avant de rentrer chez eux. La SNCB souhaite de cette manière encourager le développement de projets locaux en phase avec les nouvelles habitudes de consommation et les enjeux environnementaux. L'objectif est de lancer ce concept de points de collecte dès cet automne, pour une implémentation complète au printemps 2023.