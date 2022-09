TEC : le lifting du Quartier Gare de Namur se poursuit

Différents chantiers se succèdent depuis début août, pour, in fine, une meilleure mobilité dans le centre-ville. Dès le 21 septembre 2022, le chantier de réfection de voirie concernera la rue Rogier.

A cet effet, les quais d'autobus implantés rue Rogier sont supprimés et reportés vers d'autres quais périphériques existants (Quais E et Porte de Fer) mais aussi vers deux nouveaux quais provisoires.La rue Borgnet permettant désormais la circulation des autobus à double sens, le trottoir du C&A fera office de quai d'embarquement et de débarquement pour les lignes suivantes:

©TEC

Après l'embarquement, un demi-tour devant la Gare SNCB est prévu pour les lignes précitées, pour ensuite emprunter l’avenue de la Gare et la rue Borgnet en direction de la place Léopold. Qu'en est-il des autres quais ? Si les embarquements de la rue Rogier se voient supprimés, il n'y a en revanche pas de changement d'habitude à craindre pour les embarquements s'effectuant aux quais suivants :

©TEC

Un tableau avant/après est disponible sur letec.be

Un doute ? Rendez-vous sur TROUVERMONARRET.BE C'est la solution proposée par le TEC pour aiguiller ses voyageurs en temps réel. ​Il suffit de renseigner le numéro de ligne de bus souhaité pour connaître son quai d'embarquement.