Wallos 2022 : 234 interventions de la police et une affluence modérée

La zone de police Namur Capitale a dressé mardi matin un dernier bilan des Wallos 2022. Concernant la journée de lundi, tout d'abord. 34 interventions ont eu lieu dans la Corbeille, la police a procédé à 2 arrestations administratives. 3 faits de coups et bagarres ont été recensés hier, tout comme un fait de type pick-pocket. La zone de police commente : "L'affluence était relativement importante à certains endroits du piétonnier. La concentration du public a surtout été observée sur les Places Chanoine Descamps, Marché aux Légumes, rue de la Halle et sur les Places de l'Ange et du Théâtre. L'ambiance était festive, bon enfant et climat serein. Les arrestations administratives concernent 2 ivresses publiques. L'heure réglementaire de fermeture a été respectée par les tenanciers HORECA."

Les chiffres pour la période s'étalant de jeudi à lundi sont les suivants : 48 personnes admises au poste médical avancé, 234 interventions dans la corbeille, 19 arrestations administratives et 6 arrestations judiciaires, 43 faits de type coups et bagarres recensés, tout comme 2 vols de véhicules, un vol de vélo, 2 vols dans des véhicules et 8 faits de type pick-pocket.

La Zone de Police Namur Capitale est satisfaite du déroulement de cette édition des Fêtes de Wallonie "durant laquelle aucun événement majeur n'a été constaté.Le climat était globalement très serein et le nombre d'interventions pour des altercations reste raisonnable.L'affluence était modérée cette année et est probablement liée à la météo assez maussade durant le week-end."