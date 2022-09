Accueil Régions Namur Bruit des clubs de tir à Andenne : « La guerre sera totale », dit Eerdekens Des agents assermentés dotés d’un sonomètre pour juguler les nuisances des clubs de tir andennais. Ça va barder, prévient Eerdekens. A.Deb. ©EDA

La Ville d'Andenne est déterminée à faire cesser les nuisances sonores causées par les clubs de tir de Chérimont et de Vezin. Le message du bourgmestre Eerdekens (PSD@) était on ne peut plus clair, lundi soir au conseil communal, en réponse à l'interpellation du chef de file de la minorité AD&N Étienne Sermon. Constat et question de celui-ci: « De nombreux...