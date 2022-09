Lancement de la 3 ème édition du budget participatif à Namur !

"106 dossiers déposés, 20.500 votes et 37 projets lauréats, voilà quelques indicateurs du succès rencontré lors des deux premières éditions du budget participatif. Ces chiffres démontrent une fois encore l’intérêt de poursuivre ce type de processus sur le territoire namurois. Il offre aux citoyens et citoyennes, ainsi qu’aux associations locales la possibilité d’exprimer leurs opinions et besoins, et plus encore, de participer à l’émergence de nouveaux projets d’intérêt collectif !"

Ainsi, la Ville de Namur relance une 3 ème édition en mettant à nouveau la somme de 330.000€ à disposition de projets citoyens. Pour cette édition, l’accent seras mis sur les projets portés par/pour les jeunes. Des points bonus seront en effet octroyés aux projets ayant une sous-thématique « focus jeunes ». Les thématiques principales restent cependant inchangées, à savoir que les projets doivent toujours s’inscrire selon un ou plusieurs thèmes suivants : l’environnement, la dimension sociale, le cadre de vie. "Ces projets doivent être innovants et menés de manière participative aussi bien avant et qu’après le dépôt du dossier. Les conditions de participation restent les mêmes, à savoir : se regrouper en association de fait (3 personnes minimum), être domicilié à Namur et avoir au moins 16 ans, ou être une ASBL ou une société coopérative agréée ayant son siège social à Namur. La somme des 330.000€ est répartie en plusieurs catégories. Une nouvelle répartition de l’enveloppe a été définie afin de donner sa chance à des projets de toutes tailles : Catégorie A 50.000€ pour des projets d’investissement allant de 1.000€ à 15.000€. Catégorie B 100.000€ pour des projets d’investissement allant de 15.001€ à 40.000€. Catégorie C 150.000€ pour des projets d’investissement allant de 40.001€ à 80.000€. Catégorie D 20.000€ pour des petites projets allant de 1 à 5.000€ En fonction des moyens budgétaires disponibles, un supplément de maximum 5% (pour un plafond de 10.000€ du budget ordinaire) du budget demandé par le Participant (catégories A, B et C) pourrait être alloué à des frais de fonctionnement.

Pour aider et accompagner les namurois et namuroises à déposer un projet, plusieurs soirées (facultatives, mais vivement recommandées) seront organisées sur la période allant du 1er octobre jusqu’au 6 décembre, jour du dépôt final des dossiers de candidatures. Suite à la remise des dossiers de candidature, les dossiers seront analysés par les services de la Ville selon des critères de recevabilité et de faisabilité des projets. Ensuite, les projets retenus seront évalués par le jury et les citoyen·nes pendant la période de vote du 21 avril au 21 mai 2023. 50% des points seront attribués par les citoyen·nes (à partir de 16 ans minimum) et les 50% restant seront attribués par un jury d’expert·es indépendant·es. Afin de présenter toutes les échéances, le suivi et l’accompagnement possible tout au long du processus, une soirée d’information et de lancement est organisée le lundi 26 septembre à 19h, à la Bourse (Place d’Armes).

De la soirée de lancement jusqu’au vote des lauréat·es, la Ville de Namur veille à inclure et à impliquer tous les citoyen·nes pour lutter contre la fracture numérique. Ainsi, les participant·es et les votant·es auront la possibilité d’utiliser le format papier tout au long du processus. De plus, des soirées sont organisées pour favoriser les rencontres, les échanges d’idées et une mise en commun.