Sambreville : ils livraient la cocaïne en présence de leurs enfants dans le véhicule

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel des peines de 3 ans de prison à l’encontre de deux prévenus accusés de détention et de vente de stupéfiants en association.

Les deux prévenus, nés en 2002 et 1997, officiaient en couple dans la région de Sambreville. D’après les enquêteurs, ils auraient vendu entre le 31 décembre 2019 et le 1er avril 2022 611 grammes de cocaïne et 6 kilos de cannabis, soit un actif illicite qui s’élèverait à 117.000 euros. C’est face à des difficultés financières que le prévenu a mis en place ce trafic dans lequel sa compagne l’a rejoint quelques mois plus tard, prenant en charge les commandes ou les livraisons d’une quarantaine de clients. Le trafic avait lieu au départ de leur domicile. Des livraisons de cocaïne ont également eu lieu, en présence des enfants du couple dans le véhicule.

Le parquet de Namur requiert 3 ans de prison pour chacun des prévenus, ainsi que la confiscation de téléphones, d’une voiture,d’une moto, des 2 quads et de sommes d’argent saisies. Le substitut Gaublomme indique : "Leurs téléphones comportaient les numéros de toxicomanes bien connus dans la région. Des paiements se faisaient sur leurs comptes, avec des communications farfelues comme "pizza", "playstation", ou autres. Le couple affirme avoir fait cela par manque d'argent. Ils possédaient 2 quads, une moto, une voiutre, en plus de toucher des allocations sociales. C'était plus que du beurre dans les épinards."

Les conseils des deux prévenus demandent à ce que les périodes infractionnelles soient revues à la baisse et plaident des peines de travail pour leurs clients, précisant que la volonté de ceux-ci est désormais d’évoluer dans la société, notamment en trouvant du travail.

Jugement le 6 octobre