"Wallo" : dans certains quartiers, c'est le blues et le bouillon Moins de monde, moins de rentrées et des coûts qui explosent… Samuel Husquin

Cela fait onze ans que je suis président de quartier et j'ai toujours adoré ça. Mais c'est un boulot de fou, ça prend un temps dingue et puis quand on voit le résultat, c'est dur à encaisser. Je me pose vraiment la question...