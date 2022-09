19e édition des Expos Photos Aves à Namur

L'un des plus grands rendez-vous européens de la photo nature va animer plusieurs lieux prestigieux du centre namurois.

Du 23 au 25 septembre, l’'un des plus grands rendez-vous européens de la photo nature va animer plusieurs lieux prestigieux du centre namurois. Les visiteurs sont invités à déambuler d'expositions en expositions, dans les pas de photographes de renom dans le cadre des Expos Photos Aves. Etalié sur trois jours, le programme va permettre au public de s'émerveiller devant la beauté et la diversité de la nature d'ici et d'ailleurs.

Une nocturne est prévue à la galerie Cap Nord du SPW (8 Boulevard du Nord), le jeudi 22 de 17h à 22h.Tous les sites des Expos Photos ouvriront leurs portes dès le vendredi 23 septembre, de 10h à 18h.