Une après-midi thématique autour de la consommation de l’eau et de ses bonnes pratiques à Wépion

Le groupe « Consommation responsable et alimentation durable » de Wépion en Transition organisera une après-midi thématique autour de la consommation de l’eau et de ses bonnes pratiques, ce dimanche 25 septembre 2022, Chaussée de Dinant 1171.

« Suite aux inondations de 2021 qui ont frappé la Belgique et qui n’ont pas épargné Namur, suite aux inquiétantes sécheresses de cet été 2022, et connaissant les défis qui nous attendent en termes de gestion de l’eau dans les prochaines décennies, il a semblé important et urgent au groupe de citoyens et citoyennes de Wépion en Transition de proposer un événement autour du thème de l’eau, où seront proposés stands informatifs et activités ludiques. »

Combien de litres d’eau utilisons-nous en moyenne par jour? Que devient-elle une fois passée l'évacuation de nos éviers, toilette,..? Comment faire face aux périodes de sécheresse au jardin sans la gaspiller? Quelles solutions mettre en place chez soi pour être plus résilient? Que peut nous apprendre la Meuse, notre voisine ?

Autant de questions auxquelles les membres du groupe tenteront de répondre, à travers une série d’activités et de stands, tous gratuits.