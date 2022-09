Accueil Régions Namur L’Espace Dignité de Jambes contraint de fermer laissant des sans-abri dépourvus aux portes de l’hiver L’Espace Dignité, accueil de jour pour les sans-abri, est obligé de mettre la clé sous la porte car ses finances sont plombées. Julie Douxfils ©EDA-Florent Marot

C'est le cœur lourd que Robert Bourgeois, coordinateur de l'Espace Dignité, a dû annoncer cette semaine aux employés, aux bénévoles et aux bénéficiaires de cet accueil de jour que la fermeture était inéluctable.En cause, l'ASBL Éduc'Actions & Dignité, qui gère ce lieu situé au 90 de la rue Mazy à Jambes, n'a plus d'argent dans ses caisses. "Occupés constamment par nos partages et nos idées pour aider les plus...