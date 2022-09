Il voulait récupérer son fils : violation de domicile et coups

Bris de clôture, violation de domicile, coups et blessures, menaces et rébellion. Andenne le 26 juin 2018 vers 22h après une soirée alcoolisée, deux hommes se sont rendus au domicile de la mère de l’ex-compagne de l’un d’eux. Un des prévenus, qui avait consommé de l’alcool et de la cocaïne, voulait récupérer son fils de 15 mois suite à une séparation. Ils ont défoncé la porte de l’habitation où se trouvait l’enfant, sa mère et la grand-mère de celui-ci. Des coups ont été portés aux deux femmes, la mère de l’enfant, a subi une incapacité temporaire de travail de 80 jours. Interpellé, le protagoniste a bousculé et blessé un policier après avoir été placé dans le combi, avant de prendre la fuite. Il s’est rendu chez un ami pour faire scier ses menottes avant de finalement se rendre à la police le lendemain.

Le parquet de Namur requiert 2 ans de prison à l’encontre de ce dernier, qui sera par ailleurs incarcéré jusqu’en 2028 pour d’autres causes. 10 mois sont requis pour son complice, qui avait notamment escaladé le toit de la maison pour tenter d’y pénétrer.

Les conseils des deux hommes, déjà condamnés pour des faits similaires commis à la même période, ont demandé qu’aucune peine complémentaire ne soit infligée à leurs clients.

Un dépôt de pièce dans ce dossier interviendra le 31 octobre, le jugement interviendra un mois plus tard.

JVE