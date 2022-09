Le Stars Rallye Télévie a fait le plein de spectateurs et de dons à Temploux

La centaine de voitures inscrites - des supercars électriques ou hybrides, des GT et des ancêtres - ont pris la route vers 10h30 pour quelques heures de balade sur différents parcours. On retrouvait au volant une vingtaine de célébrités qui ont embarqué avec elles des enfants atteints d'un cancer, en collaboration avec l'hôpital Reine Fabiola. Parmi ces "stars", on retrouvait l'ancienne pilote Vanina Ickx et l'humoriste Richard Ruben, marraine et parrain de cette 13e édition du rallye, mais aussi des présentateurs de RTL, l'acteur Charlie Dupont, le restaurateur Lionel Rigolet (Comme chez Soi) ou encore le pilote Ulysse De Pauw. Une fois les voitures revenues à l'aérodrome, l'événement s'est poursuivi avec de nombreuses activités destinées au grand public: baptêmes de l'air en hélicoptère, vols-catapulte en planeur, animations pour les enfants, départ arrêté sur la piste dans des voitures d'exception... Les amateurs ont également été nombreux à se déplacer pour admirer les bolides visibles pour l'occasion. Comme à l'accoutumée, une vente aux enchères d'objets offerts par les participants et des sympathisants a permis de récolter des dons supplémentaires, soit quelque 20.000 euros. Un tableau de Didier de Radiguès a notamment été attribué à plus de 5.000 euros. "Le montant global que nous avons récolté ne sera connu que dans la semaine, mais le public a répondu largement présent avec cette belle météo et nos donateurs ont une nouvelle fois été très généreux", s'est réjoui l'organisateur du rallye, Jean-Pol Piron. "Nous espérons dépasser les 100.000 euros et ce serait une belle réussite."