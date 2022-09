Malade de jalousie, il frappe sa femme

Le 3 janvier 2020, Benoît (prénom d’emprunt), a disjoncté. En couple avec sa compagne depuis 2014, sa jalousie était devenue pour le moins maladive. Il était persuadé que l’amour de sa vie entretenait une relation extraconjugale. Lorsqu’il buvait, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment avant les faits, il se montrait agressif, en gestes et en paroles. Il pouvait ainsi l’appeler 20 fois par jour ou lui confisquer son téléphone pour en vérifier le contenu.

Le jour des faits, Benoît avait à nouveau bu. Une violente dispute a éclaté, devant la fille du couple, âgée de 5 ans. Benoît a menacé sa femme de lui "défoncer le visage", la menaçant avec une batte de base-ball. Après l'avoir poussée dans la salle de bains, la victime a fait une mauvaise chute dans la baignoire, entraînant une incapacité de travail de 5 jours.

Le parquet requiert une peine de 2 ans de prison à l’encontre de celui qui se trouve en état de récidive légale, sans s’opposer à une mesure de sursis probatoire.

Le couple est aujourd’hui divorcé. Le conseil de Benoît plaide une peine de probation autonome pour son client, qui sera fixé sur son sort le 31 octobre prochain.