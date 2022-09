Auvelais-Gembloux : démarrage du chantier de démontage de l’ancienne liaison 70 kV

Après 18 mois de travaux, la nouvelle liaison souterraine 150 kV entre les postes d’Auvelais et de Gembloux a été intégralement placée. Sa mise sous tension a ensuite été effectuée avec succès, ce 20 septembre. La sécurité d’approvisionnement en électricité de la région étant garantie, Elia met maintenant hors service l’ancienne liaison aérienne 70 kV et entame son démontage.

Le chantier de démontage d’une liaison aérienne se déroule selon les six étapes suivantes : élagages éventuels, réalisation des accès, démontage des conducteur (câbles), démontage des pylônes, démontage des fondations et remise en état. Ces différentes étapes se dérouleront entre début octobre 2022 et le premier trimestre 2023.

Selon le planning prévisionnel, les travaux de démontage des conducteurs électriques commenceront le 10 octobre 2022 pour une durée d’environ 7 semaines. Le démontage des pylônes et de leur fondation débutera quant à lui fin 2022-début 2023, pour environ trois mois, en fonction de l’évolution du planning et de la disponibilité des entreprises spécialisées.

Elia annonce une attention particulière portée à l'environnement : "Pendant toute la durée des travaux, Elia veille à limiter au maximum l'impact sur l'environnement au sens large. Les chantiers d'infrastructure se déroulent donc avec une attention particulière portée sur la faune et la flore locale, conformément aux prescriptions et recommandations du permis obtenu et des études environnementales préalablement menées."

Afin de permettre aux riverains d'être tenus informés de l'évolution du chantier, d'en savoir plus sur les techniques utilisées et sur les éventuelles incidences sur la mobilité, une carte interactive est mise à leur disposition et accessible directement via la page web du projet :https://www.elia.be/fr/infrastructure-et-projets/projets-infrastructure/auvelais-gembloux . De plus, les équipes restent disponibles pour répondre à toute demande via le numéro vert 0800/19 002 ou via l'adresse email riverains@elia.be. Les riverains peuvent également s'inscrire à la newsletter du projet afin de suivre son évolution.