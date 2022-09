Courrière: un blessé dans un accident sur la N4

La conductrice d’une BMW Série 1 circulait en direction de Namur lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci est parti en toupie et a heurté les bermes centrale et latérale. Les pompiers de la zone NAGE se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance.

Blessée, l’automobiliste a été conduite en milieu hospitalier. Une équipe de la WPR a dressé le constat et réglé la circulation.

Le dépanneur MD de Namur a enlevé la voiture accidentée.