Namur : chaque jour, 70 démunis comptent sur l'Espace Dignité, qui va devoir fermer ses portes Les sans-abri qui fréquentent l'Espace Dignité de la rue Mazy à Jambes savent que leur temps dans cet accueil de jour est compté depuis l'annonce de sa fermeture d'ici la fin novembre. Nous avons rencontré ces accidentés de la vie, premiers concernés. Julie Douxfils ©EDA-Florent Marot

Un café fumant, un potage réconfortant, un costaud petit-déjeuner et surtout, de la chaleur et du lien social… c'est ce que peuvent trouver les sans-abri qui fréquentent l'Espace Dignité, ouvert il y a bientôt quatre ans.Lundi, ils étaient une dizaine d'abord, puis une vingtaine, à reprendre un peu de force après une rude nuit sous la pluie dans la rue ou dans des abris de fortune. Sur une journée, il peut y avoir une septantaine d'invités, comme on les appelle ici. "Nous sommes bien accueillis. On peut prendre une douche chaude, manger, avoir du café...