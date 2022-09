Un auto-stoppeur frappé et contraint de se déshabiller à Cerfontaine

Un auto-stoppeur a été victime de coups et de traitements dégradants, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2019 à Cerfontaine. Depuis les faits qu'il a subis, il a d'ailleurs déménagé en Angleterre. Il est encore suivi psychologiquement à l'heure actuelle. "Depuis un an et demi, je ne travaille plus, je m'énerve tout le temps", a-t-il déclaré ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Deux individus sont poursuivis. L'un est en aveux. Le second, poursuivi comme co-auteur, demande son acquittement. Originaires de La Louvière, ils se rendaient aux Lacs de l'Eau d'Heure ce soir-là lorsqu'ils ont croisé la route de cet auto-stoppeur. "J'y allais régulièrement, je connaissais la route par cœur", dit le conducteur. "Mais cette fois-là, on avait bu et à la moitié du chemin, j'ai eu un trou de mémoire. On a vu cet homme sur le bord de la route, lequel nous a dit qu'il pouvait nous y emmener."

Très vite, la situation a dégénéré. "On a ouvert les vitres car il sentait très mauvais, ce qu'il a mal pris. Il s'est avancé entre nos deux sièges, c'est à ce moment que j'ai mis un coup de coude", poursuit le conducteur. "Une fois aux Lacs, je lui ai demandé de retirer ses vêtements (Ndlr : après lui avoir mis deux coups à l'arrière de la tête). J'ai ensuite voulu le jeter dans l'eau, il est alors parti en courant. On a crié après pendant plusieurs minutes mais il n'est jamais revenu. On est dès lors rentrés à La Louvière", poursuit l'intéressé qui demande un sursis probatoire. Complètement nue, la victime a pu être secourue par des automobilistes qui ont eu le cran de s'arrêter.

Un an de prison avec sursis probatoire a été requis par le parquet de Namur à l'encontre du principal prévenu, qui vient de sortir de 7 mois de détention préventive pour un vol avec violence. Et dix mois à l'encontre du passager considéré comme co-auteur des infractions. Son avocat demande l'acquittement, même s'il semble ne pas avoir agi directement. "On n'est pas dans un cas de non-assistance à personne en danger. Il n'y a pas eu d'aide utile ou nécessaire à la commission de l'infraction."