Week-end du Client à Namur : demandez le programme !

Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre, les clients seront mis à l’honneur durant tout un week-end de shopping plaisir à Namur lors du Weekend du client, événement national proposé par l’UCM et Comeos.

Les organisateurs indiquent : "Ce week-end est l’occasion pour les commerçants de récompenser la fidélité de leurs clients et de les mettre à l’honneur par des petites attentions, dégustations, actions spéciales, animations, réductions, etc. Les clients pourront (re)découvrir les produits et le savoir-faire de leurs commerçants. L’occasion également pour le client de remercier ses commerces coups de cœur."

Durant la matinale de Vivacité, 6h - 8h, du 26 au 30 septembre ouvrez grand les oreilles ! 38 chèques Namur Shopping de 50€ seront à gagner. Les chèques Namur Shopping, les chèques cadeaux 100% namurois qui soutiennent le commerce local ! Pour découvrir la liste des commerçants, rendez-vous sur : www.namurcentreville.be/chequescadeaux/

Bistro&Chef : des associations gourmandes éphémères

Le principe de Bistro&Chef est simple : favoriser les rencontres entre deux secteurs, à savoir les cafés et bistros d’un côté et les restos et producteurs de bouche de l’autre. Comment ? En proposant des associations momentanées entre un chef et un bistro, ou un producteur et un bistro. Pour le client, cette association se concrétise par un week-end de formules gourmandes éphémères « tapas + boisson à 9€ ». Des exemples ? La combinaison antipasti et cocktail proposés par Tony d’Aquolina Concept et Damien de la Cuve à Bières ou les piquillos farci à la salade russe / pinot grigio Sacchetto DOC delle Venezie proposés par Cindy de Bocata et Juliette de Chez Juliette.En tout, 46 lieux (bistros, restos, artisans,…) participent au week-end Bistro&Chef. Un mini-site bistrochef.be permet durant tout le Weekend du Client namurois de se géolocaliser et de repérer en un clic les bistros & restos les plus proches !

Les rues du centre-ville seront animées par les fanfares qui déambuleront tout au long du week-end !

Facebook : www.facebook.com/namurcentreville Événement facebook : www.facebook.com/events/620040443119636 Site web NAMUR CentreVille : www.namurcentreville.be Site web Bistro&Chef : bistrochef.be