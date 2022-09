L’ORNO, monnaie citoyenne des territoires de Gembloux et Sombreffe, lance sa version électronique

L’ORNO est né en 2018 et couvre les territoires des communes de Gembloux et Sombreffe. Une petite cinquantaine de commerçants ont adhéré à la Charte de l’ORNO. En 2019, la Ville de Gembloux a symboliquement adhéré à l’ORNO est autorisé les paiements d’une série de prestations en ORNO (bibliothèque, centre culturel,…). En 2020, lors de la crise COVID-19 et du lockdown, la Ville de Gembloux et l’asbl ORNO ont créé un « bon de soutien à l’économie locale » avec la mise en circulation d’un billet spécifique et remboursable « 19ORNO » partiellement financé par l’autorité communale. Cette opération, renouvelée en 2021, à présent terminée, a permis une plus large appropriation par les Gembloutois et par les commerçants.

La ville de Gembloux indique : "Les partenaires professionnels de l'Orno (acceptants et comptoirs d'échange) sont actuellement au nombre de 45, sur les territoires des communes de Sombreffe et Gembloux, favorisant ainsi une réutilisation à courte distance des sommes payées, vers des acteurs indépendants, engagés dans une réflexion sociale et écologique de leur activité, en concordance avec la Charte de la monnaie (disponible sur le site). Actuellement, 15.000 Orno sont en circulation, ils peuvent être dépensés chez des professionnels de secteurs divers : alimentation, bien-être, loisirs et culture, menuiserie, services (comptable, médecin,…). Cela permet de construire un réseau local plus fort, indépendant des grandes chaînes et des circuits financiers favorisant la spéculation financière et les inégalités."

L'ORNO continue à évoluer. L'asbl Orno annonce le lancement de l'Orno électronique, ou e-Orno, qui répond également au doux nom de SPE pour Système de Paiement Électronique. Ce mécanisme bénéficie du soutien et de l'accompagnement de Financité, asbl citoyenne pluraliste, spécialisée dans la finance responsable et solidaire. "Que les amoureux·se·s de la formule papier se rassurent : le système électronique vient en complément des billets colorés bien connus ! L'objectif est de répondre à une demande de partenaires et de client·e·s qui utilisent régulièrement les paiements électroniques. Il a déjà été étrenné ce week-end lors de la Fête de l'Optimisme à la plus grande satisfaction des premiers utilisateurs. Le SPE en monnaie locale vise à simplifier l'expérience de l'utilisateur·rice en multipliant les fonctionnalités disponibles. Son fonctionnement est simple et intuitif."

L’utilisateur·rice se connecte à la plateforme ou via l’application mobile (grâce à un identifiant et mot de passe) et peut consulter son compte, effectuer un virement vers un autre compte de la plateforme (particulier ou professionnel), chercher un commerce et ses coordonnées, effectuer un achat dans un commerce partenaire. Soit en magasin, il suffit de scanner le QR code affiché sur la caisse avec son smartphone, indiquer le montant et confirmer le paiement. Ou bien sur la plateforme, par virement.

"Le système de paiement électronique présente plusieurs avantages pour les utilisateurs·rices : faciliter et favoriser les échanges entre commerçante·s, toucher une population connectée plus large, tout en proposant une alternative éthique au paiement sans contact, ne plus avoir à se rendre dans un comptoir de change en présentiel pour acquérir de la monnaie locale."

L’asbl Orno, Financité et la Ville de Gembloux organiseront une réunion publique d’information le jeudi 6 octobre à 18h30, dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Gembloux.