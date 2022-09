Assesse : un salon des artisans, producteurs et entrepreneurs locaux ce dimanche

Ce dimanche 2 octobre se tiendra à Assesse, sur l'Esplanade des Citoyens, la nouvelle édition du salon des artisans, producteurs et entrepreneurs locaux. Cette année, la date coïncide également avec deux autres actions de soutien au secteur économique, le week-end du client et la journée découverte des entreprises.

Ce salon est totalement gratuit et accessible au tissu économique assessois.

Julien Delfosse, échevin, indique : "Il me plaît d'évoquer la notion de « résilience » lorsque l'on parle d'économie locale. Malgré les mois difficiles que nous traversons, nous pouvons souligner les nombreuses initiatives de soutien qui ont vu le jour à Assesse. Citons notamment le cofinancement de projets, la promotion ciblée de produits locaux, la création et l'aménagement de nouvelles entreprises sur le territoire et la mise en avant du circuit-court. Toutes ces initiatives soulignent la qualité, la disponibilité et le professionnalisme des différents acteurs. Utiliser les services à proximité de chez soi est un soutien non négligeable à l'économie locale, et contribue par la même occasion aux enjeux environnementaux, défi majeur de ce siècle. La mise en place de ce salon fait partie d'une mesure de soutien supplémentaire, en « sortie » de crise covid19."

