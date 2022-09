Une conférence internationale en informatique à l'Hénallux !

L’Hénallux soutient IMIO et Affinitic pour accueillir une conférence internationale en informatique.

Après Boston, Tokyo, Ferrara, la fondation Plone, soutenant la célèbre plateforme "open source" de gestion de contenu, dépose ses valises à Namur pour sa traditionnelle conférence internationale annuelle, durant une semaine entière à compter du 10 octobre prochain !

Les deux premiers jours se dérouleront à l'Henallux sur le site "Marie-Henriette" et permettront aux participants issus du monde entier d'approfondir leurs connaissances techniques dans le cadre de séances pratiques. Le reste de la semaine se déroulera à la Bourse pour des conférences de haut vol.

Les étudiants de 3e année en Informatique de gestion à l'Henallux y participeront afin d’avoir un aperçu de ce qu’est un événement professionnel dans un milieu "open source" et multiculturel. Ils auront l’opportunité d’y rencontrer des spécialistes Plone et des entreprises de tous horizons, de participer à des workshops et des conférences uniquement en anglais.