Xplore Job, premier salon namurois des métiers en lien avec les transports publics

La Ville de Namur et la Cité des Métiers proposeront le jeudi 13 octobre un salon consacré à la découverte de métiers en lien avec le secteur des transports publics. Infrabel, à la recherche de 230 profils, et le TEC, qui va engager 600 collaborateurs, seront les deux employeurs présents. Avec Xplore Job, la Ville de Namur entend donner une chance aux demandeurs d'emploi de rencontrer des entreprises à emplois garantis, a expliqué mercredi Stéphanie Scailquin, échevine de l'Emploi. Le salon se déroulera le 13 octobre à l'Arsenal, de 9 à 16h00.

"Nous voulons recruter 930 nouveaux collaborateurs en 2022. Nous sommes toujours à la recherche de 230 profils, 120 en Flandre et 110 en Wallonie et à Bruxelles", a confié Marie Molens, cheffe de projet "Culture & Values" chez Infrabel. Ce salon doit être l'occasion pour la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge de présenter aux jeunes la diversité des emplois proposés: ouvrier de la voie, (électro)mécanicien, conducteur de train de travaux et personnel de cabine de signalisation.

Le TEC recherche également 600 collaborateurs, dont 400 conducteurs de bus. "Nous recrutons également des profils techniques, à savoir des (électro)mécaniciens, électriciens, peintres, carrossiers ou diagnosticiens", a précisé Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. "Des profils IT et pour des fonctions de support seront aussi engagés. Il n'y aura pas simplement des recruteurs, nous voulons montrer des composantes de nos métiers techniques et professionnels", a-t-il ajouté.

Le Forem, l'IFAPME, des écoles de promotion sociale et la Cité de Métiers dispenseront également leurs conseils de formation. Des activités pédago-ludiques seront proposées tout au long de la journée via des espaces Jobday, didactique et papote café, où le public pourra rencontrer différents professionnels d'Infrabel et du TEC.