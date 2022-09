Décès de Maxime Baugnet sur l'aire de repos d'Hermalle-sous-Huy : un appel à témoins lancé

Le 4 septembre entre 17h et 18h, entre Huy et Liège, deux véhicules ont pu avoir un comportement routier inapproprié. Les deux voitures circulaient sur la N90 entre le parking d’Ombret et le rond-point du pont d’Engis (rue des Trente-Six Tournants). Les deux véhicules venaient de Huy et se dirigeaient vers Liège.

"Ce comportement routier inapproprié peut avoir consisté en une vitesse excessive, des dépassements dangereux ou éventuellement une course-poursuite", détaille la police fédérale dans son appel à témoins. Le premier de ces véhicules est une BMW de teinte gris foncé immatriculée en Belgique. Le second véhicule est une Toyota C-HR de teinte blanche également immatriculée en Belgique.

Les personnes qui ont plus de renseignements concernant ce fait sont invitées à prendre contact avec la police via email: avisderecherche@police.belgium.eu. On peut également réagir via le numéro gratuit 0800/30 300.

Pour rappel, une altercation entre deux automobilistes avait débuté dans la circulation, puis dégénéré sur l’aire de repos d’Ombret, au point que les deux hommes en étaient venus aux mains. L’un des deux avait repris sa route tandis que l’autre, Maxime Baugnet, un habitant de La Bruyère de 32 ans, s’était réinstallé au volant de sa voiture où il est décédé. L’autre automobiliste s’était rendu le lendemain à la police. Il a été placé sous mandat d’arrêt et doit répondre de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a ensuite été libéré sous bracelet électronique.