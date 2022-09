il arrache le tiers de l’oreille de son rival, place du Théâtre à Namur

Le 16 juillet 2019, les esprits se sont échauffés, place du Théâtre à Namur. Laurent buvait un verre avec son père et sa soeur. Une altercation a éclaté entre le papa et un autre homme, qui l'accusait de lui avoir touché les parties intimes. Un peu plus tard, une deuxième scène se déroule en dehors du bar. Laurent pense que sa soeur est menacée par un individu impliqué dans la première rixe et entre en action. "Nous nous sommes agrippés les cheveux, nous sommes tombés. Comme il avait l'ascendant, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est le mordre. Je l'ai mordu à l'oreille et au bras."

Laurent n’a pas fait les choses à moitié : son opposant a retrouvé un tiers de son oreille sur le sol, dans une flaque de sang. Une perte d’audition découle de cette blessure. Le parquet réclamait le 2 septembre une peine de probation autonome de 80 heures et une amende de 50 euros. Pour Me Preumont, il y a bien eu provocation et légitime défense. L’acquittement était donc plaidé.

Une peine de travail de 80 heures et une amende de 50 euros ont été prononcées ce vendredi.