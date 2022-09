Namur adopte un "plan de sobriété énergétique" pour réduire sa consommation d'énergie

C'est une conférence de presse collégiale qui s'est tenue ce vendredi matin au sein de la salle de réunion du bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, afin de présenter le plan communal mis en place pour réduire la consommation d'énergie. Des mesures qui concernent bien évidemment la Ville mais aussi le CPAS de Namur et les outils para-communaux tels que l'office du tourisme, la SONEFA (Centre namurois de la petite enfance), les écoles, la police, etc. "Rien que pour l'administration communale, la facture énergétique était de 3.500.000€ fin 2021. On nous annonce, pour 2023 (Ndlr : la Ville de Namur ne sera alors plus sous contrat fixe avec son fournisseur d'énergie), une hausse de 130 %, soit une facture de 8.150.000€. C'est plus du double", constate Maxime Prévot.

Pour tenter d'alléger la note, diverses mesures vont prochainement être adoptées. Des mesures à court, moyen et long terme. "Certaines auront déjà des effets dès cet hiver", embraye l'échevine de la transition écologique Charlotte Mouget. Les premières concernent un changement de comportement et de pratiques pour les 1.500 agents communaux et autres employés des services para-communaux. Cela va de la coupure des ordinateurs et de tous leurs périphériques et de l'éclairage en dehors des périodes d'utilisation à la fermeture systématique des portes et fenêtres en passant par le retrait d'électroménagers privés ou par l'interdiction des chaufferettes. Des gestes simples appelés à perdurer dans le temps.

Des interventions techniques limitées au sein des bâtiments communaux permettront par ailleurs de réaliser d’autres économies : meilleure régulation des chaufferies, optimisation des locaux, diminution de la température ambiante au sein des bureaux (19°), dans les écoles, halls sportifs, au Grand Manège, à la Bourse, aux Abattoirs ou au théâtre, suppression de l’éclairage de nuit à l’Hôtel de Ville et divers bureaux, etc.

Sur du plus long terme, la commune compte travailler sur les enveloppes des bâtiments, techniques de chauffages et d'éclairage. "On ne pouvait pas plaider pour plus de sobriété énergétique auprès des citoyens et ne pas nous l'appliquer à nous-même", analyse le bourgmestre Maxime Prévot.

Pas de patinoire de glace cet hiver

Se pose également la question des illuminations dans le cadre des Fêtes de fin d'année. La ville évalue actuellement ce qui pourrait être techniquement fait pour ne laisser allumé qu'une partie des illuminations la journée. La période d'illumination sera quant à elle retardée, c'est une certitude. Habituellement, elle commence fin novembre. Aucune date n'a été avancée mais on s'orienterait vers début décembre. "La mi-décembre, c'est trop tard", commente simplement l'échevine du tourisme Anne Barzin. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il n'y aura pas de patinoire de glace cet hiver à Namur. Une réflexion est en cours avec l'opérateur pour trouver une solution alternative.

Fermeture obligatoire des portes et extinction des enseignes lumineuses

Toujours dans le cadre de ce plan communal, la Ville de Namur souhaite "s’attaquer" aux commerces, bureaux et autres institutions. Première demande qui sera formulée : couper l’éclairage de nuit dans les commerces et bureaux. Cela ne devrait pas poser trop de problèmes.

La suite, par contre, risque de faire un peu plus jaser. Et, à ce stade, la question de la légalité se pose toujours. Cela concerne l'extinction des enseignes lumineuse et l'obligation pour les commerçants de fermer leurs portes pour éviter les déperditions de chaleur. Pour les enseignes, rien n'a encore été décidé mais l'idée serait de se calquer sur le même horaire que proposer par ORES concernant l'éclairage public, soit de 00h00 à 5h00 du matin. Concernant la fermeture des portes obligatoire, la Ville de Namur pourrait s'inspirer de celle de Paris. Cet été, la mairie parisienne a pris un arrêté municipal obligeant les commerces climatisés à garder leurs portes fermées. "Nous sommes en train d'examiner quel est le meilleur levier juridique", termine l'échevine du commerce Stéphanie Scailquin.