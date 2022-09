Passage à tabac à Andenne : une peine de travail de 200 heures

Un déferlement de violence a eu lieu à Andenne le 9 octobre 2019. Alors qu’il faisait du shopping avec sa maman, Mike, la victime, a été pris à partie par 3 jeunes. Il a reçu une pluie de coups de poing et de pied au visage et a même été maintenu au sol alors que l’on continuait à le frapper. C’est l’intervention de 2 commerçants qui a mis fin au massacre.

Le 2 septembre, Adam comparaissait devant le tribunal correctionnel de Namur. Il était accompagné ce jour-là d'un mineur, d'un autre majeur dont il n'a pas donné le nom, et d'une quatrième personne qui est venue le récupérer après ce passage à tabac en bonne et due forme. "Il y avait eu un différend avec un ami. J'ai vu que cette personne posait son sac et semblait vouloir en découdre et j'ai frappé le premier."

La victime, elle, garde des séquelles de cette scène violente : des acouphènes, de la lombalgie et une importante anxiété. Elle n’a pu se rendre à l’école pendant 10 jours et son incapacité dépasse les 4 mois.

L'auteur des coups a été condamné ce vendredi à une peine de travail de 200 heures et à une amende de 200 euros.