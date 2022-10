Natoye: un blessé sur la Nationale 4

Lundi matin, vers 9 h 30, un accident s’est produit sur la N4 entre Ciney et Natoye en direction de Namur. Une Peugeot 308 immatriculée en France remontait vers Namur quand son conducteur a perdu le contrôle. Le véhicule est parti en embardée et a fini sur le toit et la bande d’arrêt d’urgence. Les pompiers de Ciney se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage et une ambulance. Celle-ci a conduit le conducteur blessé en milieu hospitalier. Une équipe de la WPR d’Achêne s’est chargée des constatations et a fermé la première bande de circulation. C’est le dépanneur Jérôme Loriers de Courrière qui a enlevé la voiture hors d’usage.