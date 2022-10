Des questions sur les déviances sexuelles ? Le service namurois Séos y répond

Depuis juin 2021, il existe un service d’écoute et d’orientation spécialisé : le Séos. Il s’adresse aux personnes qui s’interrogent sur la notion de consentement, les comportements sexuels inadéquats ou les fantasmes déviants. Jusqu’à présent, il a été contacté à plus de 850 reprises (appels, tchat et mails confondus). Un peu plus d’un an après son ouverture, on fait le point avec sa coordinatrice.