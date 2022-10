Namur : le premier festival de bières tchèques de Belgique!

Ces vendredi 7 (14h-22h) et samedi 8 octobre (10h-20h), à linitiative de l'équipe de Namur Capitale de la Bière, Namur accueillera la première fête de la bière artisanale tchèque! "Notre équipe, associée à celle du distributeur Delsart, a été découvrir la scène brassicole « craft » (artisanale) dans la région de Prague. Et nous ramenons avec nous une cinquantaine de pépites (de la Lager au Stout en passant par de magnifiques IPAs). Pays historique de la Pils, la Tchèquie a vu son nombre de brasseries artisanales exploser ces dernières années pour proposer des produits bien différents de ce à quoi nous étions habitués. Nous proposerons, lors de ces deux jours, 20 références issues de 11 brasseries différentes."

L'entrée est gratuite et toutes les bières sont disponibles en galopin afin de varier les plaisirs. Les bières présentées pendant ces deux jours sont exclusives, mais il sera possible de retrouver les autres bières ramenées de ce voyage chez Beer, Wine & Spirit, au Barnabeer, et lors du prochain événement Stout Sure Meuse (11 & 12 novembre).

Lieu : Rue de l'Artisanat, 14 à Suarlée (Namur) - Beer, Wine & Spirit Lien de l'événement Facebook - https://www.facebook.com/events/1054898595217395/