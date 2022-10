Prix Solidaris : Les lauréats sont connus !

En juin dernier, l’asbl Solidaris Santé de la Province de Namur lançait le Prix Solidaris avec pour objectif d’apporter une aide financière aux associations du secteur non-marchand désireuses de se lancer dans un nouveau projet.

La volonté de créer le Prix Solidaris est née d’un constat simple : le secteur marchand est souvent récompensé par des prix (prix à l’exportation, prix à l’innovation…) alors que le secteur non-marchand ne bénéficie pas de la même reconnaissance. Or, dans chaque ville, dans chaque quartier des initiatives existent. Elles permettent à chacun d’exister, de sortir de l’isolement, de lutter contre la précarité… Il s’agit d’engagements citoyens, à la fois personnels et collectifs, créant ou renforçant souvent de manière très simple le lien entre les personnes, en leur donnant du sens. Tous ces projets, si petits soient-ils, méritent qu’on leur porte attention.

L’asbl Solidaris Santé de la Province de Namur, partenaire du réseau Solidaris, est active dans de nombreux projets citoyens. Elle défend au quotidien les valeurs de vivre-ensemble, de dialogue, de respect et de solidarité en Belgique et au-delà des frontières. Plus d’une quinzaine d’associations de la Province de Namur, œuvrant au quotidien pour défendre les droits des plus fragiles, ont répondu à cet appel à projets solidaire. Un jury composé de professionnels de la santé et de l’action sociale a analysé les différents projets et sélectionné les lauréats. La remise des prix a eu lieu ce lundi 3 octobre 2022 au Théâtre de Namur.

Le Prix Yvette Destrée, récompensant un projet visant à lutter contre les inégalités sociales, a été décerné à l’association Une petite goute Namurpour son projet « Une petite goutte : 5 en 1 ». L’objectif de ce projet social est de venir en aide aux personnes particulièrement défavorisées, se trouvant hors des circuits d’aide classiques. À l’aide d’un petit camion et d’une caravane, les volontaires de cette association sillonnent les communes de la Province de Namur à la rencontre des personnes fragilisées : les familles monoparentales, les personnes vivant en camping à l’année, les personnes sans domicile fixe, ... Le concept de départ : un « 5 en 1 » douche, lavoir, épicerie, actions ponctuelles, coin papote mobile. Rapidement, d’autres besoins se sont fait sentir et prochainement, une permanence « bobologie » verra le jour. Grâce au soutien de Solidaris, les bénévoles pourront acquérir du matériel de premiers secours mais également développer un atelier « premiers soins » avec remise, aux personnes précarisées, d’une petite trousse de secours contenant des produits de base.

©DR

Le Prix Ann-Lawrence Durviaux, récompensant un projet visant à lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales, a quant à lui été remis à Henallux - Bachelier sage-femme pour son projet d’escape game visant à détecter les violences conjugales pendant la grossesse. La grossesse est une période à risque. Les violences commencent ou s’intensifient durant cette période. Les enseignantes initiatrices de ce projet de formation souhaitent mettre en exergue cette problématique, car les violences conjugales durant la grossesse ont un impact considérable sur la santé physique et mentale de la maman et ont des conséquences importantes sur le bien-être du bébé. Utiliser le jeu dans le cadre des apprentissages permet d’assurer un certain "détachement affectif" lors de la séance, de libérer la parole sur ce thème tabou en mettant en évidence le rôle déterminant des professionnels dans la lutte contre les violences conjugales. Cet escape game, à l’étape de prototype, pourra, grâce au financement du Prix Solidaris, être professionnalisé par une société spécialisée. Une “extension” du jeu est déjà envisagée avec une vision intersectionnelle portant sur les critères de discriminations tels que l’orientation sexuelle : LGBTQIA+, l’origine ethnique, l’origine sociale, …

Les associations lauréates recevront chacune un soutien de 5.000 € pour mener à bien leur projet.