Couvin: une dame vulnérable victime d’un vol crapuleux, règlement de comptes entre sans abri ?

Juin dernier, en fin d'après-midi, dans un parc de Couvin. C'est là qu'une dame née en 1974 et connue comme SDF décide de s'asseoir pour boire une cannette. À ce moment, un trio (deux hommes et une femme) et son chien se dirigent vers elle. Pendant que la dame tient l'animal en laisse, un des deux hommes maintient la victime (on parle de strangulation) tandis que l'autre s'empare du portefeuille. Ils se rendent ensuite au "Paki" pour aller chercher à boire. C'est là qu'ils sont interceptés.

Ça s'est fait comme ça", explique le voleur de portefeuille. La dame qui les accompagnait ? "Elle a juste tenu le chien. Elle n'était pas au courant." La présidente Solange de Backer l'interroge sur la victime. "Vous saviez qu'elle était en état de vulnérabilité ?" Le prévenu acquiesce: "Oui, elle avait des problèmes pour marcher." On est bien en deçà de la réalité comme le précise le Parquet. En fait, elle a eu un double AVC.

Pour sa part, son ami reconnaît avoir maîtrisé la victime en lui tenant les bras. "Je ne l'ai pas étranglée", précise-t-il. Si ce dernier n'a pas d'antécédents judiciaires, le premier à quelques casseroles. En mai de cette année, il a volé quatre cannettes de bières, toujours dans le même magasin de nuit. Il est en état de récidive. En février 2021, il a été condamné pour des faits de vols à 37 mois assortis d'un sursis simple.

Jusqu’à 5 ans

Comme l'explique le Ministère public, il y a eu concertation entre les deux hommes avant le vol. Ceux-ci se sont retirés pour uriner dans des bosquets avant de s'en prendre à la victime. Et si la dame qui les accompagnait n'a rien fait, "elle ne s'est pas désolidarisée du duo lorsqu'il est passé à l'acte". Les peines requises sont lourdes: 5 ans pour le voleur, 4 ans pour son ami et 3 ans pour la compagne du premier.

Me Gaylord Gabrielli, qui défend le couple, replace la scène dans son contexte: "on est dans une précarité sociale, financière et intellectuelle."

Pour la défense, le fait de vivre en permanence dans un climat de violence ne peut qu'apporter de la violence. Il sollicite, pour son client, un sursis probatoire afin de soigner – entre autres – son problème d'alcool. Pour la compagne, il demande l'acquittement Pour le second prévenu, le portrait est différent. À 21 ans, il s'est retrouvé à la rue car le parent qui l'hébergeait perdait en allocation de chômage. "Il est diplômé en cuisine. Il cherche un logement et un emploi". Son conseil demande la suspension simple du prononcé, vu l'absence de casier. Jugement le 8 novembre.