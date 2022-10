Exercice illégal de la profession de comptable : la suspension du prononcé de la condamnation

Touché par une maladie dégénérative, Michel (prénom d’emprunt), 60 ans, n’avait plus d’agréation de l’ICE (Institut des Conseillers Fiscaux et Experts-Comptables) pour exercer depuis 2002. Il a cependant accepté d’aider une amie comptable en dépression en 2012, en dépannant un de ses clients, jusqu’en 2017. Présenté comme expert comptable par sa connaissance, Michel a donc pris le relais gratuitement avec un ami, qui, lui possédait l’agréation. Le hic ? Suite à des retards lors de la déclaration fiscale 2014, ledit client s’est vu infliger une imposition d’office, de plus de 20.000 euros en 2015 et de 19.000 euros en 2016. Mécontent, il a donc déposé une plainte, pour finalement se rendre compte que celui qui gérait ses comptes n’avait pas l’agrément pour exercer pareille mission. Il réclame aujourd’hui le remboursement des frais engendrés par cette situation, près de 50.000 euros. Une perte qui a mis sa société dans le rouge et l’a plongé dans la dépression.

Michel précisait au tribunal le 7 septembre qu'il a exercé gratuitement dans le cadre de cette affaire. Il expliquait aussi qu'il ne réalisait "que de l'encodage". Le prévenu revenait enfin sur sa situation : "Pour récupérer mon agréation, je devais repasser tout le cursus complet, y compris, faire des stages, ce qui est impossible pour moi, vu mon handicap. Je voulais juste repasser l'examen final mais cela n'a pas été accepté. Je fais donc de la sous-traitance et des petits travaux de gestion financière pour un ami, qui, lui, est comptable."

Le conseil de l’ICE précisait pour sa part qu’il faut être agréé, même si l’on exerce pour un tiers bénévolement.

Pour le ministère public, Michel a bel et bien exercé illégalement la profession de comptable. Considérant que les deux hommes sont co-auteurs de l’infraction, qui perdure par ailleurs actuellement, le substitut Moreau ne s’opposait cependant pas à la suspension du prononcé de la condamnation. Les avocats des deux prévenus plaidaient l’acquittement, relevant notamment le fait que les problèmes d’imposition d’office n’étaient en rien liés à l’absence d’agréation et que les sommes pouvaient être contestées.

Le jugement du tribunal est intervenu ce mercredi. Michel bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de 5 ans. Au civil, l'intéressé devra verser 1000 euros à titre provisionnel au client lésé. L'ICE recevra 2.300 euros à titre de dommage matériel et 250 euros à titre de dommage moral.