Accueil Régions Namur Mettet : La patinoire jette un froid « Mettet ton entreprise », association de commerçants née de la crise sanitaire, a bien l’intention de maintenir son projet de patinoire au cœur de Mettet, en lien avec un marché de Noël. En pleine période de sobriété énergétique, il suscite de vives critiques. P.W. ©Fotolia

Écologique, une patinoire, en marge d'un marché de Noël ? Si la température flirte avec les 10° un jour de décembre, donc qu'il ne fait pas assez froid pour la saison, et qu'il faut refroidir artificiellement la surface pour garantir le maintien d'une glace bonne à patiner, la réponse est non. Car, via un système de sondes, un groupe "froid" compensera la différence en tirant des milliers de kw/h sur le réseau. Sur la période annoncée, du 8 au 31 décembre, de 10 à 22 h, il en faudra environ 15 000. Pour obtenir...