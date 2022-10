Semaine du commerce équitable, une édition namuroise particulière

Pendant 10 jours, la Ville de Namur met à l’honneur le commerce équitable. Du 5 au 15 octobre a lieu la semaine du commerce équitable, une édition aux saveurs particulières pour la capitale wallonne car ce 10 octobre, Namur sera reconnue commune du commerce équitable (CDCE). Namuroises et Namurois sont conviés à cette fête !

Dix ans après avoir soumis sa candidature, la Ville de Namur va recevoir son titre honorifique et rejoindra ainsi les 53 autres communes titrées de Wallonie. Pour mener à bien la candidature, pas moins de 40 partenaires se sont engagés dans la démarche : 22 commerces, 11 établissements Horeca, 4 associations/entreprises et 3 écoles qui ont mené des campagnes de communication ou encore vendu ou utilisé au minimum deux produits équitables. Quant à la Ville de Namur, elle a aussi intégré la notion de produit équitable dans ses achats.

La semaine du commerce équitable est aussi l’occasion de mettre en avant les initiatives des partenaires sans qui ce titre n’aurait pu être attribué. Le CPAS, le Perron de l’Ilon, l’UNamur, Namur Boutik, les membres actifs du comité de pilotage « commerce équitable Namur ». Toutes et tous proposeront des activités, des repas ou encore des paniers. Le Perron de l’Ilon, restaurant et acteur de l’économie sociale, adapte une nouvelle fois son menu. Pour15 euros, la clientèle pourra déguster une quiche au fromage de chèvre, brocolis et champignons, accompagnée d’une salade de saison aux noix de cajou. L’Arsenal, restaurant de l’UNamur ajustera aussi sa carte pour la circonstance. Le 11 octobre, le personnel du CPAS namurois est convié à un petit déjeuner. Jus d’orange, pâtes à tartiner, confitures, miel, cacao, biscuits, quinoa, mangues séchées, sucre de canne, pain d’épice, thé, café, cookies ou encore spéculoos garniront les tables des membres du personnel. Namur Boutik, vitrine digitale du commerce namurois, mettra en avant les produits équitables vendus sur cette plateforme de e-commerce local et proposera des packs équitables et issus des circuits courts.

La Ville de Namur invite pour sa part les Namuroises et les Namurois lors de deux évènements de sensibilisation.Le lundi 10 octobre à 19h à l'Espace Laloux à Jambes, assistez gratuitement au spectacle « Le Commerce équitable, c'est quoi cette arnaque ? » de la compagnie Alvéole qui sera joué après la remise du titre de Commune du Commerce équitable. Ce Théâtre-action aborde la question du produit équitable dans une société qui veut privilégier le local. Un moment drôle, pertinent et convivial. Entrée gratuite sur réservation via attractivite@ville.namur.be.

Les 15 et 16 octobre 2022 se tient le Festival Namur Demain. Conférences, Escape Room ou encore marché des producteurs et productrices en circuits courts sont au programme de ce weekend axé sur la transition et la résilience du territoire. Le cœur du festival se situe place d’Armes et au NID.

Stéphanie Scailquin, échevine de l'attractivité urbaine termine : "La remise du titre honorifique de CDCE et la semaine de sensibilisation ne sont qu'un début et servent de tremplin pour étendre le commerce de produits équitables et locaux sur le territoire namurois. Pour garder ce titre, la Ville doit, tous les deux ans, inclure dans la démarche de nouveaux établissements namurois. S'impliquer dans « Communes du commerce équitable » est une réelle alternative concrète à la lutte contre les injustices économiques, sociales et environnementales."