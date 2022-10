Traversée de Saint-Gérard: le ministre renvoie la balle à la Commune

Un collectif citoyen de Saint-Gérard s’inquiète de la sécurité des piétons dans la localité, traversée par trois routes nationales (N933, N951 et N988) où les vitesses des véhicules sont régulièrement importantes. Ce collectif souhaiterait notamment qu’on réalise des aménagements comme des passages pour piétons ou des trottoirs sur les tronçons les plus fréquentés, entre autres par les élèves des écoles de l’entité.

Récemment, le député wallon Benoît Dispa (Les Engagés) a interrogé le ministre de la mobilité, Philippe Henry (Écolo): "Le SPW Mobilité et Infrastructures a-t-il déjà étudié les options de sécurisation de ces tronçons ? Le SPW va-t-il s'associer aux autorités communales afin de rencontrer les représentants de ce collectif citoyen et participer à la réflexion sur les aménagements envisageables à court et à long terme ?"

Dans sa réponse, le ministre relève plusieurs points d'analyse de ses services. Selon leurs conclusions, les vitesses pratiquées sont "cohérentes avec le contexte". Concernant les passages pour piétons, le SPW considère qu'ils sont suffisants sur la N988 et que celui souhaité sur la N933 à hauteur de la pharmacie n'est pas réalisable car la visibilité n'est pas suffisante.

Philippe Henry indique par ailleurs qu’un aménagement a été réalisé en 2020 en vue de créer un cheminement piéton depuis la pharmacie vers la place, ainsi que des accotements à proximité de l’école.

Le ministre renvoie aussi la balle à la Commune, rappelant que "les points mis en évidence dans le courrier des riverains sont de compétence communale, et les accotements dans la traversée de St Gérard, bien que stabilisés, ont pour seul inconvénient d'être au niveau de la route, sans aucune saillie et permettent à beaucoup d'endroits l'arrêt et le stationnement des véhicules." Il estime aussi que la Commune pourrait améliorer le caractère villageois de Saint-Gérard en cassant l'image routière de la traversée en installant par exemple des bacs à fleurs, du mobilier urbain, de l'éclairage…

Une réunion est par ailleurs prévue entre le SPW et la Commune pour examiner les différents problèmes et solutions, précise au final Philippe Henry.