Carlier Bois a inauguré sa nouvelle implantation à Suarlée sur un terrain de 4 hectares

L'Entreprise Carlier Bois, le spécialiste du bois et de ses dérivés en région namuroise depuis presque 90 ans, a inauguré ce 30 septembre son nouveau bâtiment dans le parc d'activité Ecolys à Suarlée. Un investissement de 17 millions d'euros pour assurer le confort de ses clients et 90 collaborateurs.

Carlier Bois a définitivement pris ses quartiers sur son tout nouveau site d'exploitation à Suarlée, dans le parc d'activité Ecolys. Après 10 ans de réflexion et la construction de ses deux premiers halls de stockage de bois en 2015, elle y a déménagé son espace pro sur un terrain de 4 hectares. Un espace de 15.000m2 dédié au stockage des marchandises et aux ateliers de production, et 2000m2 consacrés aux bureaux, à la salle d'exposition de 500m2 et au négoce professionnel.

Ce déménagement répond principalement à la problématique du manque d'espace sur son site historique de Namur. Malgré les nombreuses rénovations, transformations et agrandissements ces 30 dernières années, l'entreprise se trouvait à l'étroit là où tout a commencé. « L'emplacement est idéal pour les Namurois car nous sommes à la fois proches du centre-ville et des axes routiers. Mais, cet enclavement entre la Meuse, l'hôpital CHR et la voie de chemin de fer ne nous permet plus d'offrir un environnement confortable pour nos clients et employés », confie Jean-Michel Carlier, administrateur délégué de Carlier Bois.

Lorsque le Bureau Economique de la Province s'est lancé dans la création du parc d'activité Ecolys, dédié au développement durable, Carlier Bois a été l'un des premiers à s'y intéresser. En 2013, l'entreprise y a acquis un premier terrain pour y construire deux ans plus tard ses deux premiers halls de stockage de bois, libérant ainsi l'espace de Namur. C'est en 2019, qu'elle acquiert la seconde partie de l'espace qu'elle occupe aujourd'hui : 2 halls supplémentaires de stockage, 1 hall dédié à la menuiserie, des bureaux, un espace pro, une salle d'exposition accessible tant aux professionnels qu'aux particuliers, et un vaste parking et une grande cour de chargement/déchargement y seront construits.

La notion de durabilité constitue le fil conducteur à partir duquel s'est construit le nouveau site : 640 panneaux photovoltaïques fournissent 2/3 de l'énergie nécessaire ; une chaudière biomasse est alimentée par des sciures de bois issues de la transformation du bois réalisée sur place, et deux citernes d'eau de pluie totalisant 30m3 approvisionnent les sanitaires.

« Nous sommes une société écoresponsable et veillons à limiter notre impact écologique. C'est le cas à Suarlée, mais nous avions déjà fait installer des panneaux sur le toit du magasin libre-service de Namur. Nous sommes précurseurs dans la région », souligne Jean-Michel Carlier.

Un nouveau drive-in sur le site de Namur Carlier Bois n'abandonne pas pour autant son site historique de Namur. Dédié au libre-service, le site accueille désormais un drive-in de plus de 10.000m2 grâce à l'espace de stockage libéré, et permet aux namurois de se dépanner facilement et rapidement.