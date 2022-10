Pom’Pom’Pelup, la pomme donne le rythme ce dimanche à Wépion

La deuxième fête de la pomme se déroulera ce dimanche 9 octobre de 10 h à 18 h. Gratuit et ouvert à tous.

Le collectif Wépion en transition et l’ASBL Le Jardin animé font partie des lauréats du premier budget participatif. Avec l’enveloppe communale, ils ont mis sur pied un événement baptisé Pom’Pom’Pelup entièrement dédié à la pomme.

La deuxième édition de cette journée se déroule ce dimanche 9 octobre de 10 h à 18 h.

Au programme, il sera bien entendu possible de déguster d’anciennes variétés du fruit le plus consommé en Belgique. Le tout arrosé de bières à la pomme concoctées par la brasserie de la Houppe. Balade au verger, presse à jus et soirée dansants sont également au menu. Les visiteurs pourront encore s’informer dans les différents stands installés, tous au sec.

Plusieurs activités se déroulent à heures fixes : Atelier semis de pépins de pomme (pour les enfants), à 11 h et 15 h 30 ; la découverte des plantes sauvages à 11 h ; une démonstration de taille d’arbres fruitiers à 14 h ; la visite du verger de la Pairelle à 15 h 30 et le concert de clôture et le Bal folk avec le groupe Bastring à 17 h.