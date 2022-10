Province de Namur : le kit Senior Focus disponible dans neuf nouvelles communes

L’outil répond au nom de Senior Focus et il a déjà fait ses preuves. Chez nous, comme à l’étranger. Il fait son entrée dans de nouvelles communes namuroises. Il était déjà disponible à Ciney, Dinant, Fernelmont, Florennes, Mettet, Somme- Leuze, Vresse-sur-Semois, Walcourt et Yvoir. Il le sera dans le courant de ce mois d’octobre à Anhée, Beauraing, Gedinne, Havelange, La Bruyère, Philippeville, Profondeville, Sambreville et Viroinval. Et c’est tant mieux : parce qu’en cas d’urgence, chaque minute compte.

Permettre aux services d’intervention de disposer rapidement, à son domicile, des données personnelles et médicales d’une personne en situation de danger – qu’il s’agisse d’un accident, d’un malaise ou même encore d’une disparition –, c’est précisément ce que permet le dispositif Senior Focus.

La province de Namur indique : "Le kit se compose d'une boîte en plastique de couleur jaune dans laquelle une personne âgée, isolée ou toute autre qui en ferait la demande va rassembler une série d'informations la concernant. Via notamment une fiche de renseignements – à actualiser régulièrement, au moins une fois par an. La fiche en question est fournie en plusieurs exemplaires et est également disponible au téléchargement sur le site www.province.namur.be. Y seront consignées des données relatives à la santé de la personne (liste de médicaments, allergies…), ses signes distinctifs physiques ou encore les coordonnées d'un proche. D'autres documents utiles peuvent également être adjoints : photo récente, carte de donneur d'organes ou de groupe sanguin… La boîte est à placer dans la porte du frigo et l'autocollant qui l'accompagne est à apposer sur la face intérieure de la porte d'entrée du domicile, à l'abri de regards extérieurs indiscrets. De cette manière, les services de secours amenés à intervenir sauront au premier coup d'œil – grâce à cet autocollant placé bien en vue – que le contenant jaune, facilement repérable, les attend dans le réfrigérateur. Et avec lui, les précieuses indications dont ils pourraient avoir besoin. Parce qu'en cas d'urgence, chaque minute compte !"

Plus d’infos ? Plateforme provinciale des conseils consultatifs communaux des aînés : ccc.aines@province.namur.be ou 081 775 455.