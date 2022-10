Remblais dans une prairie : l'agriculteur devra remettre en état

Michel, un agriculteur de la province de Namur s’opposait le 12 septembre à une décision du fonctionnaire sanctionnateur le condamnant. Le 14 mai 2019, un agent du Département de la Nature et des Forêts a en effet constaté que le prévenu avait comblé une dépression sur une de ses terres agricoles afin de la rendre plus pratique à travailler. Un procès verbal pour infraction au code de l’environnement a été dressé et le fonctionnaire sanctionnateur a demandé la remise en état des lieux.

« Il s’agissait de terres naturelles et d’arbres, qui ne contenaient aucun déchet », expliquait le principal intéressé. Ce que contestait le conseil du fonctionnaire délégué : « Il y avait notamment du plastique, des morceaux de tuyaux, ...Des déchets qui doivent faire l’objet d’une gestion appropriée. Il s’agit bien ici d’une infraction au code de l’environnement. »

Le conseil de Michel soulignait le manque de motivations dans la décision rendue. « Une remise en état est demandée, on ne sait pas pourquoi. Il s’agit de terres, mais on ne sait pas à quelle profondeur creuser, quel volume enlever pour effectuer cette remise en état. »

Ce lundi, le juge Henrion a confirmé la décision du fonctionnaire sanctionnateur et ordonne la remise en état des lieux.