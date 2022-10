Vincent Macq, bientôt procureur du Roi de Mons

Beaucoup avaient misé une pièce sur lui, pour sa désignation à la tête du parquet général de Liège. Mais c’est finalement vers l’ouest et plus précisément à Mons que Vincent Macq, procureur du roi de Namur depuis 2014, déposera ses valises et dossiers, le 1er mars 2023.C’est en tout cas ce que propose le conseil supérieur de la Justice et on voit mal le ministre s’opposer à ce choix, dans les prochaines semaines.

"J'ai 54 ans et c'est le bon âge pour un nouveau défi de ce genre", commente le principal intéressé. Car le challenge est bien réel. "Avec 44 magistrats, Mons est le deuxième parquet wallon le plus important après Liège", souligne Vincent Macq. "On y retrouve des villes importantes comme Mons, Tournai ou encore La Louvière, avec une identité forte."

Le candidat Macq a pu s'appuyer sur un bon bilan namurois. "On a dû faire face en équipe à quelques solides crises, avec la question du terrorisme, la période du Covid mais aussi les soucis de bâtiment du palais de Justice de Namur qu'on a même dû fermer", rappelle le chef du parquet.

Vincent Macq est plus particulièrement fier d'avoir pu reconstituer des équipes complètes mais aussi complémentaires, entre les divisions de Dinant et de Namur. Il sait aussi qu'une mission similaire l'attend à Mons, dans un parquet aujourd'hui en sévère sous-effectif. Mais ce n'est pas le genre de mission qui l'effraie. Que du contraire. "C'est justement parce qu'il y a du boulot que ça me motive", assure l'actuel procureur du roi de Namur, probablement lancé pour deux mandats de cinq ans à Mons. "Je suis très heureux de cette nouvelle mais j'aurai aussi inévitablement un pincement au cœur quand je partirai. Ce qui est normal après 24 ans…" Mais Vincent Macq a encore plus de quatre mois pour préparer ce transfert.

Et à Namur, on évoque le retour de Philippe Dulieu

Avec le départ programmé de Vincent Macq à la fin de l’hiver prochain, c’est aussi un jeu de chaises musicales qui se lance à nouveau. Qui est ainsi pressenti pour reprendre les commandes du paquet namurois? La question s’était déjà posée en mai dernier, quand beaucoup voyaient le magistrat prendre le poste de procureur général de Liège.

Et pour le remplacer dans la capitale wallonne, les noms cités à l’époque sont encore ceux que l’on entend aujourd’hui. Celui qui semble vraiment tenir la corde, c’est Philippe Dulieu, l’actuel procureur de Liège. Celui-ci est dans la même situation que Vincent Macq à Namur. Lui aussi termine son second mandat dans la principauté et il doit donc rebondir avant 2024. Par ailleurs, Philippe Dulieu connaît déjà bien le terrain namurois. C’est lui en effet qui avait… précédé Vincent Macq à la tête du parquet namurois de 2011 à 2014 avant de filer vers Liège.

D'autres candidats pourraient aussi se manifester, notamment au sein du parquet de Namur. "Certains pourraient en effet se décider, un peu aussi en réaction, pour éviter de voir arriver comme procureur une personne pas spécialement espérée", glisse-t-on dans les couloirs du palais de justice de Namur.