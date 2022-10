Namur : le quartier Saint-Nicolas à l’étude avant une rénovation d’ampleur

C'est un ambitieux projet que les édiles politiques namurois ont validé lors du dernier conseiller communal. Il est question, ni plus ni moins, de rénover tout un quartier du centre-ville: celui de Saint-Nicolas. Le conseil a voté, à l'unanimité, le cahier des charges portant sur la réalisation d'une étude préalable pour un montant de 75 000 €. Une étape qui posera les jalons de la redynamisation du quartier et précédera la rénovation proprement dite. « Le bureau d'étude qui sera désigné devra s'inscrire dans le cadre d'une approche multidisciplinaire autour d'un projet global de centre-ville, s'articuler avec les projets et études en cours et devra en outre s'appuyer sur une démarche de coconstruction avec l'ensemble des acteurs et au bénéfice de l'ensemble des usagers, précise l'échevine Écolo en charge de la Régie Foncière, Charlotte Mouget. Le cahier des charges prévoit que toutes les étapes du processus se feront en étroite collaboration avec la population locale et les acteurs locaux. »

L’étude comportera deux phases distinctes. Elle dressera, d’abord, un diagnostic et définira les principaux enjeux d’aménagement sur un périmètre d’étude élargi et sur un périmètre strictement opérationnel. Elle visera ensuite la réalisation d’un dossier opérationnel de redynamisation pour le périmètre restreint défini lors de la première phase ainsi que l’identification des secteurs et des objets d’intervention prioritaires, comprenant un volet budgétisation.

La rue des Brasseurs, une inspiration

Ce projet s’inspire de la rénovation urbaine au long cours qu’avait mené la Régie Foncière dans la rue des Brasseurs. Une initiative pilote au niveau national qui avait été entamée en 1972 et qui s’est achevée il y a peu. L’investissement consenti, en près de 50 ans, totalise près de 21 millions€, dont deux millions pour l’acquisition de bâtiments et dix pour les travaux. La somme a notamment permis de rénover 131 logements et 11 bureaux. 41 logements sont aujourd’hui loués à tarif social tandis que les 90 autres sont des logements moyens.

Une dynamique sociale que la Ville prévoit d'insuffler dans le futur quartier Saint-Nicolas. Ce dernier comporte, en effet, de nombreux "logements de petites tailles, une certaine dégradation du bâti (maisons multidivisées, défaut d'entretien, désinvestissement des propriétaires, etc.) alors que la rue comporte une relativement grosse proportion de biens à caractère patrimonial", relève la Ville dans un communiqué de presse. Et d'épingler encore l'absence d'espaces publics et particulièrement d'espaces verts dans le quartier.