Plan Bee : "les abeilles, un indicateur intéressant pour jauger la présence de pesticides dans l’environnement"

L’association Nature & Progrès a présenté, mardi à Ciney, les résultats de trois années d’étude « Plan Bee », dont l’objectif était d’évaluer la faisabilité agronomique, apicole et économique de semer des fleurs mellifères sur de grandes surfaces pour produire du miel et accueillir la faune sauvage.

Des cultures de fleurs avaient été implantées sur des sites de captage d’eau de la SWDE, à Orp-Jauche, Thiméon, Viesville, Gerpinnes et Ciney. Les abeilles mellifères et solitaires (des osmies dont le rayon de butinage est de 300m) qui ont sillonné ces cinq sites ont permis d’évaluer l’état de l’environnement proche et éloigné en matière de pesticides et ressources florales.

Des résidus d'herbicides, fongicides et insecticides

« Dans le pain d’osmies (mélange du pollen et du nectar), nous avons retrouvé à des concentrations élevées principalement des résidus d’herbicides pour les différents sites, excepté à Ciney où les herbicides sont à l’état de traces. Quelques résidus de fongicides ont été retrouvés à des concentrations élevées (à Orp-Jauche, Thiméon et Ciney) principalement là où il y avait du colza ou des céréales proches des hôtels d’étude. En termes de résidus d’insecticides, nous avons le tebufenozide (fruitiers, légumes) ou le néonicotinoïde thiacloprid (fruitiers, pomme de terre) qui reviennent souvent à l’état de traces ou à de concentrations plus élevées à Orp-Jauche », indique Nature & Progrès.

"Dans le pollen et pain d’abeille mellifère, nous avons observé principalement des résidus de fongicides et herbicides à des concentrations élevées et parfois supérieures à la Limite Maximale de Résidus autorisées dans le pollen destiné à la consommation humaine, mais également des résidus d’insecticides. Les osmies comme les abeilles mellifères ont été exposées à des pesticides appliqués sur des cultures attractives aux pollinisateurs mais également des pesticides appliqués sur des cultures non attractives », indique l’asbl.

Les résultats de « Plan Bee » montrent également que plusieurs pesticides détectés dans les substrats d’abeilles ont aussi été détectés dans les eaux de captage et le sol. « Le Plan Bee vient de prouver que les abeilles sont un indicateur intéressant pour jauger la présence de pesticides dans l’environnement et ainsi signaliser les sites à risques de contamination », termine-t-on du côté de Nature & Progrès.

« Je suis impressionnée de voir tout ce qu’on peut conclure sur l’état de notre environnement en étudiant les populations d’abeilles. Les résultats sur la parcelle que j’ai visitée à Ciney montrent qu’il est possible d’envisager des cultures sans avoir recours à des substances chimiques problématiques », conclut la ministre wallonne de l’environnement Céline Tellier (Ecolo)