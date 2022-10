Semaine des sentiers 2022 : partez à la chasse au trésor à travers les sentiers balisés de Namur

Du 10 au 16 octobre, la semaine des sentiers invite les citoyennes et les citoyens, les associations, les écoles, les communes, les offices du tourisme… à (re)donner vie aux chemins, sentiers, venelles, impasses, passerelles, allées… à travers toute la Belgique.

Cette campagne est une initiative conjointe de l'asbl Tous à Pied en Wallonie, Trage Wegen en Flandre et la plateforme Walk à Bruxelles afin de favoriser, soutenir et donner de la visibilité aux initiatives qui redonnent aux petites voies publiques la place qu'elles méritent dans nos usages au quotidien. Retrouvez la centaine d'activités prévues en Wallonie sur www.tousapied.be

En plus des nombreuses activités proposées sur son territoire par d’autres entités, la Ville de Namur organise depuis deux ans un concours Géocaching.Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à travers le monde. Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites.

En 2021, une première boucle de 7 km (toujours active cette année) avait été proposée sur Erpent. Cette année, une seconde boucle de 5 km a été créée sur Wierde. Toutes deux comportent 6 caches à découvrir. Les caches sont identifiées « Semaine des sentiers 1 », « Semaine des sentiers 2 », ... À la clé de cette chasse aux trésors : 10 pass pour un aller-retour dans le téléphérique qui relie Namur à la Citadelle, 10 gourdes et des sacs réutilisables. Le point de départ est libre le long des deux itinéraires.

De cette manière, la Ville de Namur souhaite promouvoir son réseau de mobilité active en rive droite de Meuse et répondre à une demande citoyenne qui manifeste un véritable intérêt pour la marche à pied (et d’autres modes actifs) dans les déplacements quotidiens, utilitaires ou de loisir.

Comment participer ?

Il suffit de s'équiper de l'application gratuite Géocaching (www.geocaching.com) et d'envoyer, pour le 24 octobre au plus tard, un selfie de vous avec chacune des caches à l'adresse mobilite@ville.namur.be. Les photos seront utilisées uniquement pour prouver la participation au concours. Elles ne seront ni publiées, ni conservées au-delà du tirage au sort qui sera effectué parmi l'ensemble des participantes et des participants.

Retrouvez les itinéraires aux adresses suivantes :Boucle à Erpent : www.cirkwi.com/fr/circuit/310946-geocaching-sur-les-sentiers-de-jambes-et-erpent.Boucle à Wierde : www.cirkwi.com/fr/circuit/402548-geocaching-sur-les-sentiers-d-erpent-et-de-wierde-rive-droite-de-la-meuse