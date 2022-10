Couvin : son "ami" lui vole ses colis alimentaires, il lui met deux coups de poing au visage

Cinq mois de prison avec sursis probatoire ont été requis, ce mercredi matin par le parquet de Namur, à l'encontre d'un Couvinois poursuivi pour des faits de coups et blessures et dégradation mobilière commis à Couvin, en janvier dernier. L'homme est en aveux mais tient à rappeler le contexte particulier des faits. "J'étais sans domicile fixe, je vivais dans un squat. Gérard, qui était un ami, me volait régulièrement les colis alimentaires que j'allais chercher à la Croix-Rouge. J'en ai eu marre et je suis allé le voir. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de ces colis car j'allais bientôt crever comme ma sœur qui a été assassinée (Ndlr : homicide de Muriel Robert survenu en avril 2021)." Résultat : deux coups de poing au visage de son "ami". "Monsieur avait l'œil tuméfié et l'arcade sourcilière ouverte. Vous ne l'avez pas raté", précise le président du tribunal. Une porte en a également pris pour son grade.

Sans domicile fixe, le prévenu l'est toujours. Raison pour laquelle la défense demande une peine de travail et non des conditions probatoires. "Il vit en marge de la société et sa consommation d'alcool est problématique. Il est dans la rue, canetteà la main. Je ne vais pas m'engager dans quelque chose qui risque d'être révoqué", plaide Me Delvallée. Jugement le 16 novembre.