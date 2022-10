Manifestation en front commun syndical à Namur ce jeudi 13 octobre

Le secteur de l'Enseignement manifestera en front commun syndical à Namur ce jeudi 13/10/2022, sous forme decortège mobile. Les manifestants se rassembleront dès 10h00 rue des Bourgeois avant le départ du cortège vers 11h00. La dislocation du cortège est prévue Place Saint-Aubain vers 13h00. L'itinéraire du cortège est le suivant :Rue des Bourgeois – Boulevard Cauchy – Avenue Comte de Smet de Nayer - Rond-point des Échasseurs - Boulevard Isabelle Brunell – Pont de France – Rond-Point du Grognon – Rue Bord de l'Eau – Pont de l'Evêché – Rue Saintraint – Place Saint- Aubain.

L'arrivée massive de manifestants est prévue à la Gare de Namur à partir de 9h00. La circulation des véhicules et des bus TEC sera ralentie ou interrompue le temps du passage du cortège entre 11h et 13h. La circulation sera interdite rue des Bourgeois entre 08h et 14h. La circulation sera interdite Place Saint-Aubain et ses voies d’accès entre 10h et 14h

Le stationnement des véhicules sera interdit rue des Bourgeois entre 08h et 14h et Place Saint-Aubain entre 10h et 14h