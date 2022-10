Namur, titrée commune du commerce équitable

C’est en présence de représentants du secteur que les Echevines Stéphanie Scailquin et Charlotte Mouget ont dévoilé la plaque symbolisant le travail mis en place depuis 10 ans dans la sensibilisation et l’accessibilité aux produits issus du marché équitable.

La semaine du commerce équitable qui a lieu du 5 au 15 octobre 2022 est pour Oxfam-Magasin du Monde, coordinateur de l’initiative, l’occasion de mettre en avant les communes nouvellement titrées comme Namur. Saint-Hubert, Bouillon et la capitale wallonne feront ainsi passer le chiffre de 50 à 53 communes titrées en Wallonie et à Bruxelles d’ici le 15 octobre.

Lors de cette cérémonie, l'accent a été mis sur le fait que les citoyens et citoyennes font de plus en plus attention à la provenance des produits qu'ils achètent et à la façon dont ces produits ont été fabriqués et acheminés. L'ensemble des partenaires comme les 40 entreprises, commerces ou HoReCa ainsi que les écoles, les organisations et associations participantes ont été remerciées. L'occasion pour Stéphanie Scailquin, Echevine de l'Attractivité urbaine et de l'Emploi de rappeler ceci : "En tant que commune, nous souhaitons mettre en avant les commerces, les entreprises et organisations qui posent le choix d'acheter équitable et nous souhaitons faciliter l'accès à ces produits équitables. Notre objectif final : faire évoluer les modes de consommation.". Une carte est disponible sur le site www.namur.be pour aider à identifier rapidement l'offre sur le territoire namurois.

Gaëtan Vanloqueren, directeur général d'Oxfam-Magasins du Monde a complété les propos. "Obtenir le titre honorifique de CDCE n'est qu'un début et sert de tremplin pour étendre toujours plus largement le commerce de produits équitables et locaux sur le territoire même si Namur a déjà une grande richesse d'entreprises agissant pour le circuit-court et l'équitable ! Maintenant, l'enjeu est d'activer le levier de la commande publique pour renforcer l'économie durable et équitable."

Une conférence-spectacle également jouée dans l’après-midi auprès de plus de 200 élèves et étudiants a clôturé la remise du prix à l’Espace Laloux à Jambes. Intitulée « Le commerce équitable, c’est quoi cette arnaque ?! », la pièce de la compagnie « Alvéole Théâtre », a permis un débat montrant que le soutien et la collaboration de tout un chacun sont très précieux pour générer un changement de comportement des acteurs et consommateurs.