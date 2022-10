3 ans de prison avec sursis pour 12 vols de voiture en région namuroise

"Une véritable hémorragie". Selon la représentante du parquet, Audrey Seminara, c'est ce qui a eu lieu au début de cette année en région namuroise, en matière de vols de voitures.

Le prévenu qui comparaissait le 29 septembre, âgé de 18 ans et 3 mois lors de son interpellation, reconnaissait avoir participé à une vague de vols de voitures commis entre janvier et mars 2022. Il a été interpellé en flagrant délit le 9 mars 2022 en compagnie de ses deux frères âgés de 16 ans à cette époque. Ceux-ci ont été placés en IPPJ, alors que le majeur a séjourné en prison jusqu’au 12 août dernier.

La fratrie a à son actif 12 vols qualifiés de voitures (Ford, Kia, Dacia, Hyundai, Peugeot, VW,…), une tentative de vol et 8 vols simples. Le contenu des voitures était également dérobé : clefs, GPS, argent, carte essence, coffre à outil,…

Le prévenu, qui a commis son premier vol de voiture à l'âge de 13 ans, déclarait : "Cela a été une escalade de bêtises, nous avons été trop loin. Pour moi, la prison a été marquante et traumatisante, elle me laissera un souvenir indélébile. Aujourd'hui, je veux reprendre une formation et m'éloigner de tout cela."

"Cette vague de vols de véhicules a eu lieu au début de l'année, essentiellement dans les régions de La Bruyère, Namur et Fernelmont. Elle est effrayante quand on regarde les chiffres. D'autres vols assez similaires ont été signalés à cette époque mais n'ont pas pu leur être attribués. Les auteurs, qui n'avaient pas le permis de conduire, se servaient des véhicules pour faire du rodéo, dans des champs ou sur le parking de l'Acinapolis à Namur, mettant ainsi en péril la sécurité des autres usagers. Ils ont notamment trouvé amusant de revoler un des véhicules qu'ils avaient dérobé et qui avait été retrouvé. Une entrave méchante a eu lieu à l'issue d'une course-poursuite à Loyers avec la police."

Le substitut Seminara réclamait une peine de 5 ans de prison, sans toutefois s’opposer à une éventuelle mesure de sursis probatoire.

Me Sine, conseil du prévenu, plaidait la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pour son client. "Lui imposer un casier judiciaire compromettrait ses perspectives, c'est encore un gosse. D'autant plus qu'il a une personnalité moins forte que ses deux frères et qu'il n'était pas vraiment le meneur."

Le tribunal a rendu son jugement ce jeudi, le prévenu est condamné à une peine de prison de 3 ans assortie d'un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.